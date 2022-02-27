Около 100 волонтеров БРСМ будут работать на участках для голосования в Могилеве

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 100 волонтеров БРСМ будут задействованы на участках для голосования в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый секретарь городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Чичов.

Волонтеры движения "Доброе сердце" будут помогать пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, которые будут приходить на участки для голосования. "Ребята прошли обучение в онлайн-формате и готовы помочь всем, кто будет в этом нуждаться", - сказал первый секретарь горкома.

Во время обучения волонтеры прошли психологические тренинги и отработали возможные ситуации. Например, как провести незрячего или слабовидящего человека до кабинки голосования и другие. "Все механизмы четко отработаны. Наши волонтеры не в первый раз будут работать на электоральной кампании. И такая помощь точно не будет лишней", - подчеркнул Сергей Чичов.

Во время референдума в Могилеве будут работать 149 участков для голосования.-0-