Около 100 волонтеров БРСМ участвовали в благоустройстве парка Победы в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция Минского городского комитета ОО "БРСМ" "Труд крут!" по благоустройству состоялась сегодня в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории парка Победы работа кипела: участники акции взялись за уборку прошлогодней листвы, очистку дорожек и площадок от мусора, благоустройство территории. Рука об руку трудились около ста активистов, среди которых представители союзной молодежи столичных университетов, ветераны комсомольского движения. Субботник символично объединил представителей юного и старшего поколения идеей заботы о родном городе, малой родине.

По мнению студента Академии управления при Президенте Никиты Левончука, наведение порядка на земле имеет также образовательную и развивающую функции. "Во-первых, после участия в акции по благоустройству территории человек лучше понимает, насколько неправильным является брошенный мусор мимо урны. Во-вторых, уборка может стать частью физической нагрузки, которая будет на пользу каждому, кто любит спорт", - считает он.

Традиционно после плодотворной работы участники трудовой акции могли подкрепиться порцией солдатской каши из полевой кухни.

Как отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич, акции по благоустройству будут проходить в столице каждую неделю. В планах - высадить аллеи семейных деревьев. Первая из них будет заложена в Заводском районе 23 марта.-0-

Фото БРСМ