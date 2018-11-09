9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10,8 тыс. деревьев и 45,5 тыс. кустарников высадили в Минске осенью, еще 26 тыс. деревьев и 57 тыс. кустарников - с начала года. Об этом сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы генеральный директор "Минскзеленстроя" Игорь Кушнеревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Основное внимание уделялось озеленению МКАД и строительным объектам. В частности, вдоль кольцевой автодороги появилось около 3,3 тыс. молодых деревьев и 17,6 тыс. кустарников. Больше всего саженцев высадили в Октябрьском и Фрунзенском районах. До конца года еще планируется посадить около 7 тыс. деревьев.

Также проводилась уборка от листвы улиц, бульваров и скверов. Вывезено 12,5 тыс. куб.м листьев, приведены в порядок 958 га территорий вдоль улично-дорожной сети и более 1,9 тыс. га скверов. В субботниках приняли участие около 32 тыс. человек, привлекалось 2,5 тыс. единиц техники.

Полностью работы выполнены на ул. Аэродромная, Казинца, Захарова, Долгобродская, Игуменский тракт, пр. Дзержинского, Пушкина, Партизанский, ул. Ташкентская, Притыцкого, Орловская и др.-0-