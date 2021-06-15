Около 11 тыс. человек сдадут ЦТ в Бресте, Барановичах и Пинске

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области для прохождения централизованного тестирования зарегистрировались около 11 тыс. человек. Такая информация озвучена сегодня на совещании по вопросам организации контроля за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, которое прошло в Комитете государственного контроля Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе пункты тестирования организованы в четырех вузах - Брестском государственном техническом университете, Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина, Барановичском и Полесском госуниверситетах. Для прохождения централизованного тестирования в области выдано 36 138 пропусков.

По словам директора регионального центра тестирования Владимира Мороза, пункты тестирования готовы к приему абитуриентов. В область уже доставили тесты по белорусскому языку, ЦТ по которому пройдет 16 июня. "В списке наиболее популярных для сдачи предметов оказались русский язык, математика, биология, физика, английский язык. В отличие от предыдущего года ни один из абитуриентов не будет сдавать ЦТ по китайскому языку", - отметил он.

"В этом году порядок проведения централизованного тестирования не изменился. В связи с эпидемиологической ситуацией сохраняются требования по безопасной рассадке абитуриентов на расстоянии не менее одного метра. В аудитории должны быть не более 50 человек. Обязательно наличие антисептиков, питьевая вода. Это тоже будет в поле зрения комиссий по контролю", - сказала заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Брестской области Ирина Сапон.

В университетах, где пройдет ЦТ, а также в 22 учреждениях среднего специального образования созданы комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. В них планируется задействовать около 800 работников сферы образования, представителей госорганов и общественных организаций. Они будут контролировать прием документов в приемные комиссии, сдачу внутренних вступительных экзаменов, конкурсный отбор и зачисление студентов.

На весь период проведения вступительной кампании будут работать горячие линии. В Бресте вопросы можно задать по телефону 8-0162-21-25-08 и 21-18-94, в Барановичах - 8-0163-64-06-20, в Пинске - 8-0165-32-26-22.-0-