Около 11 тыс. га посевов повредила засуха в Гомельской области

14 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Около 11 тыс. га посевов в Гомельской области повреждены от засухи, и эта цифра не окончательная, сообщил сегодня журналистам главный специалист управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Алексей Петренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Погода внесла свои коррективы в планирование урожая - в регионе установилась засуха, что негативно влияет на развитие сельскохозяйственных растений. Однако, исходя из опыта прошлого года, ситуация не является критичной. Если в минувшем году засуха отмечалась ранней весной, когда растения были не сформированы, не развиты, то в этом погода позволила посевам набраться сил, сформироваться. Залог для будущего урожая создан хороший, однако нужны дожди, чтобы колос налился", - пояснил Алексей Петренко.

Больше всего засуха сказалась на посевах в Гомельском, Лоевском, Брагинском, Хойникском, Октябрьском районах.

В настоящее время в регионе работают специально созданные комиссии с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ученых. Им предстоит обследовать посевы зерновых колосовых культур, а также рапса и сурепицы, определить степень их повреждения.

Поврежденные посевы зерновых начали уже убирать на корма. Площади погибших культур будут пересевать. Для этого в регионе имеется достаточный запас семян однолетних культур, таких как просо, пайза, редька масличная, рапс, а также сурепица. Будут приняты допмеры по обеспечению топливом и техникой для проведения этих работ.-0-