Около 1,1 тыс. новобранцев примут присягу в Брестской крепости

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 15 декабря молодые воины примут присягу. В верности Родине и белорусскому народу поклянутся около 1,1 тыс. новобранцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном военном комиссариате.

Торжественный ритуал по традиции состоится на площади Церемониалов цитадели. Клятву произнесут молодые воины 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 115-го зенитного ракетного полка, 111-й гвардейской артиллеристской бригады и 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. "Символично, что молодое пополнение принимает присягу в святом для каждого белоруса месте. Слова клятвы, произнесенные в Брестской крепости, где каждая пядь земли напоминает о стойкости, мужестве и героизме воинов предыдущих поколений, накладывают особую ответственность", - подчеркнули в областном военкомате.

Вместе с новобранцами из других частей в этот день присягу примут более 300 юношей, призванных в Брестскую Краснознаменную пограничную группу имени Ф.Э. Дзержинского. На протяжении полутора месяцев, находясь на учебном пункте, новобранцы прошли курс начальной военной подготовки. Далее их ожидает обучение по специальности "инспектор пограничной службы". Освоив образовательный курс, молодые люди направятся проходить срочную службу в подразделения Брестской погрангруппы, где смогут применить знания и навыки в реальных условиях.

Планируется, что за церемонией принятия присяги понаблюдают более 5 тыс. человек. Со словами напутствия к молодым людям обратятся руководители Министерства обороны и Государственного пограничного комитета, представители местных органов власти, общественных организаций, духовенства, ветераны. Парней придут поддержать их родные и близкие. После окончания мероприятия новобранцы отправятся в свое первое увольнение.-0-