Около 11 тыс. организаций Минской области воспользовались в 2019 году льготами и преференциями

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 11 тыс. субъектов хозяйствования столичного региона воспользовались положенными льготами и преференциями в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель начальника ИМНС по Минской области Марина Живица.
По данным налоговой службы региона, общая сумма льготируемых налогов составила Br1,6 млрд.
Около 83% пришлось на социальные льготы, направленные на стимулирование и поддержание социально значимой деятельности плательщиков, оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Второе место по степени значимости (15% от общей суммы) занимают системные льготы, направленные на создание необходимых условий для устойчивого развития экономики в целом и предоставляемые категориям плательщиков, результаты деятельности которых оказывают влияние на базовые условия экономического развития.-0-