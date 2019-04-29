Около 120 км тепловых сетей планируют заменить в Гродненской области

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области во время подготовки к отопительному сезону планируется заменить около 120 км тепловых сетей и провести модернизацию более чем 80 котельных. Об этом сегодня на заседании облисполкома сообщила начальник отдела энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома Наталья Прилепская, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании подведены итоги отопительного сезона 2018-2019 годов и поставлены задачи на предстоящий отопительный период.

"Завершившийся сезон прошел без срывов и аварий. В полном объеме выполнены подготовительные мероприятия, заготовлены необходимые запасы топлива", - отметила Наталья Прилепская. Показателем эффективной работы всех служб в отопительном периоде было и снижение количества обращений граждан по этому поводу.

Отопительный период в регионе начался 1 октября и завершился 23 апреля. Сразу в регионе стартовала подготовка к следующему отопительному периоду. Большое внимание уделяется перекладке тепловых сетей. Организациями жилищно-коммунального хозяйства региона запланировано выполнение этой работы на 95 км, кроме того, более 25 км тепловых сетей будет переложено РУП "Гродноэнерго". Запланирован профилактический ремонт более чем 400 котельных, 250 центральных тепловых пунктов. Свыше 80 котельных будут модернизированы. Здесь будет продолжена работа по оптимизации режимов, а также замена оборудования для снижения расхода топливно-энергетических ресурсов. Продолжится работа по переводу котельных на местные виды топлива. План подготовки предусматривает и создание необходимого запаса топлива, причем в этом сезоне особое внимание уделят правильному хранению дров и щепы. Для подготовки теплового хозяйства организаций ЖКХ региона к предстоящему отопительному периоду в областном бюджете предусмотрено свыше Br12 млн.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул, что необходима еще более тщательная и качественная подготовка к отопительному периоду. "Работа должна вестись планомерно, а не превращаться в аврал, как это бывает в отдельных регионах и отдельных объектах", - подчеркнул он. В прошлом году 63 котельные были допущены к работе только после повторного осмотра.

Также в центре внимания в регионе остается снижение затрат на отопление. В этом направлении необходима работа как над модернизацией котельных и теплоисточников, так и над снижением потерь на тепловых сетях. В некоторых районах мероприятия в этом направлении проводятся не на должном уровне.-0-