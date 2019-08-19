Около 120 лифтов заменили в Гомельской области в I полугодии

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 120 лифтов заменили в Гомельской области в январе-июне этого года, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Подпрограмма "Безопасный лифт" Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы предусматривает замену в регионе 330 лифтов. По итогам I полугодия фактически заменили 119 лифтов (план 165). Оставшуюся часть (211) намерены заменить до конца года. При этом, отметил Дмитрий Згурский, уже в нынешнем году нужно подготовить не менее 50% проектно-сметной документации для замены лифтов на 2020-й.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание председателей горрайисполкомов на необходимость безусловного выполнения данных работ. "Есть конкретное поручение, выделены средства, и именно на местах нужно быть более расторопными", - подчеркнул он. Руководитель области поставил задачу поправить положение и по итогам 9 месяцев войти в графики.

В текущем году в регионе запланировано ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 440 тыс. кв.м жилья (или 191 дом). По итогам I полугодия отремонтировали и ввели в эксплуатацию 44 жилых дома общей площадью 117,3 тыс. кв.м - это 26% годового задания. Работу в данном направлении также поручено активизировать.-0-