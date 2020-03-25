Около 1,3 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области высадят около 1,3 млн деревьев во время республиканской акции "Неделя леса", которая пройдет с 28 марта по 4 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

В юго-западном регионе во время акции благоустроят 280 участков площадью более 283 га. Подготовлен посадочный материал, в основном будет использоваться с закрытой корневой системой. Преимущественно в грунт высадят сеянцы и саженцы лесообразующих пород - сосны, ели, березы, дуба, клена. Также лесные массивы очистят от мусора, уберут сухие ветки, сучья и поваленные деревья.

"Каждый из 14 лесхозов области высадит памятные аллеи к 75-летию Великой Победы. Одна из них будет заложена в областном центре, ориентировочно в районе Брестской крепости. Саженцы планируют посадить педагоги и школьники Ленинского района Бреста при содействии Брестского ГПЛХО", - отметил Илья Шпак.

К Неделе леса в Брестской области выполнены больше половины запланированных на весну посадок лесных культур. Зеленые насаждения появились на 2,5 тыс. га (всего отведено более 4,2 тыс. га). В Лунинецком лесхозе эта работа практически завершена. Незначительные площади остались в Брестском и Телеханском лесхозах.

Присоединиться к экологической акции и внести вклад в озеленение малой родины может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Добровольцев обеспечат посадочным материалом и необходимым инвентарем.-0-