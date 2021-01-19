Около 13,5 т елей уже забрали из дворов Минска после праздников на переработку

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всему Минску после новогодних праздников проводится сбор елок для их последующей переработки. В первые выходные вывезено более 13,4 т, сообщили корреспонденту БЕЛТА столичные перевозчики отходов.

В СООО "Ремондис Минск" отметили, что только за воскресенье 17 января вывезли более 11 т хвойных деревьев с объектов, находящихся на обслуживании ЖКХ Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов столицы.

"Направили шесть автомобилей для сбора к 800 точкам в зоне нашего обслуживания, - рассказал начальник отдела продаж и маркетинга предприятия Александр Логутенок. - Машины забирали только новогодние ели, чтобы отвезти их на наш участок по переработке и компостированию растительных отходов. Из переработанных деревьев мы производим щепу, а оставшуюся часть можно использовать в качестве компоста в хозяйственной деятельности".

Директор УП "Спецкоммунавтотранс" Анатолий Жаврид рассказал, что спецтехника его предприятия также забирала ели и прочие новогодние хвойные деревья от контейнерных площадок и специально отведенных мест (которые определяют районные администрации) в столичных дворах в минувшие выходные. "Мы вывезли 2,4 т елей на площадку для сортировки. Там снимаем мишуру с деревьев, чтобы использовать хвою дальше для нужд котельной", - сказал он.

Раньше елки вывозились на полигон и захоранивались. Из отходов выделялся парниковый газ метан. Чтобы этого не происходило, прошлой зимой впервые была проведена акция по сбору новогодних елей. СООО "Ремондис Минск" только с территории своих районов обслуживания тогда вывезло на переработку более 5 тыс. деревьев. УП "Спецкоммунавтотранс" - 10 т.

Операторы будут забирать новогодние деревья из столичных дворов еще 23-24 января. Жителей просят заблаговременно приносить на отведенные специальные площадки отслужившую свое праздничную хвою, но обязательно без мишуры и прочих новогодних украшений.-0-