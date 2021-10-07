Около 140 перевозчиков и таксистов Минской области оштрафованы по итогам налоговой проверки

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 8 месяцев этого года налоговые органы столичного региона провели 177 контрольных мероприятий по проверке работы перевозчиков пассажиров, в том числе таксистов. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Проверялись как субъекты хозяйствования, так и физические лица. "По результатам контрольных мероприятий доначислено налогов на сумму Br12,7 тыс., обращено товарно-материальных ценностей на сумму Br2,3 тыс. К административной ответственности по постановлениям инспекции и суда привлечены 136 лиц, сумма наложенных административных штрафов составила Br52,7 тыс.", - рассказали в инспекции МНС.

Работники подразделений оперативных мероприятий в сентябре занимались в частности выявлением и пресечением нарушений в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси на территории Копыля и Копыльского района. Установлены не только граждане, которые оказывают услуги без государственной регистрации и уплаты налогов, но и субъекты хозяйствования, которые принимают наличные денежные средства без использования кассового оборудования.

Двум физическим лицам за первый факт незаконной перевозки пассажиров вручены уведомления с разъяснениями о мерах ответственности. В отношении двух физлиц, повторно попавшихся на предпринимательской деятельности без государственной регистрации, составлены протоколы об административных правонарушениях. У одного гражданина изъят автомобиль стоимостью Br6 тыс. - на транспортное средство наложен арест.

Материалы проверок направлены в экономический суд Минской области для рассмотрения.

Физическим лицам доначислен и предъявлен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в сумме Br800. Кроме того, четыре водителя организаций, допустившие нарушение порядка приема средств платежа и использования кассового оборудования, оштрафованы на общую сумму Br2,3 тыс.-0-