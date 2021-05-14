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14 мая 2021, 19:17

Около 140 призывников Гомельской области отправились на службу

Новобранца Кирилла Шваякова из г.п. Октябрьский провожает сестра Татьяна
Новобранца Кирилла Шваякова из г.п. Октябрьский провожает сестра Татьяна

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В первый день призывной кампании в Гомеле отправили на срочную службу в войска и воинские формирования около 140 человек нового пополнения. Впервые церемония прошла на площади у флагштока, на котором развевается государственный флаг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рядом с главным объединяющим символом страны - государственным флагом вы принимаете на себя большую ответственность, вступая на защиту Родины. Под этим флагом Беларусь более двух десятилетий динамично развивается, утверждает себя на международной арене", - обратился к призывникам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский
Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский

Он назвал службу в армии важным шагом гражданского и, возможно, профессионального становления молодых людей. "С честью и достоинством несите гордое и почетное имя защитников государства", - пожелал ребятам Денис Езерский.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов отметил, что путь воина, защищающего страну и народ, нелегкий, тернистый. "Уверен, что призывники Гомельщины с достоинством его пройдут", - сказал он.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов
Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов

Как было отмечено, всего в эту кампанию на срочную военную службу призваны более 1,2 тыс. ребят из Гомельской области. По сложившейся традиции в первый день отправки комплектуются передовые воинские подразделения - призывники отправляются для службы в воинские части сил специальных операций, подразделения спецназа, роту почетного караула, органы государственной безопасности.

В Молодечно уезжает на службу гомельчанин Руслан Капелян. "Отправляюсь с чувством гордости. Физически и морально готов. Пойти служить считаю своим долгом. Ведь государство уже дало мне многое - я здесь родился и вырос, получил среднее, среднее специальное, высшее образование. Служба - это школа жизни, которую должен пройти каждый молодой человек", - убежден призывник.-0-

Во время церемонии
Во время церемонии
Во время показательных выступлений кинологов
Во время показательных выступлений кинологов

Фото Сергея Холодилина

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