Около 140 участков уже включены в перечень посадок акции "Зеленый двор вместе" в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия зеленого строительства в этом году продолжат содействовать благоустройству столичных дворов. В перечень мест для посадки деревьев и кустарников на придомовых территориях по проекту "Зеленый двор вместе!" уже включены около 140 участков, сообщает БЕЛТА.

На портале "Зеленый двор вместе!" можно найти схемы озеленения конкретных участков дворов. Это места, где не проходят подземные коммуникации и можно производить посадки. Там же идет запись на участие в запланированных работах по благоустройству. В заявке нужно оставить свои контактные данные, дополнительно можно указать удобное для участия время, а также породу дерева или кустарника, которую хотелось бы посадить.

Сотрудники жилищной организации ответят каждому добровольцу и помогут объединить усилия, организовав акцию по озеленению двора, даже предложат материал для посадки. На сайте можно ознакомиться с рекомендациями по посадке деревьев и кустарников, организации цветочных клумб, уходу за молодыми саженцами.

На сегодняшний день во Фрунзенском районе определено 47 участков для посадки. Все они преимущественно небольшие - в основном полгектара, самый маленький по площади - участок для посадки деревьев по ул.Лидской (0,0011 га), самый крупный (0,9 га) расположен с внутренней стороны 32-го км МКАД на закруглении ул. П.Панченко.

В Ленинском районе в перечень включены 42 участка, самый большой (2,75 га) - в сквере Вилковщина, самый маленький (0,006 га) - по ул. К.Маркса, 4.

В Партизанском районе определены 17 участков. Самые масштабные посадки планируются вдоль Слепянской водной системы в районе пер.Козлова (2,79 га), самый маленький участок - в районе ул.Столетова, 2 (0,016 га).

В Первомайском районе в перечень попали 22 участка. Все они небольшие - не более одной пятой га, а самый маленький - по ул.Сурганова,16 (0,0026 га).

В Московском районе 11 выделены участков, площади которых не указаны. Территории озеленения находятся в районах улиц Алибегова, Люксембург, Грушевской, Лермонтова, Есенина, Смирнова, проспектов Газеты Звезда, Любимова и Жукова.

Наконец, в Заводском, Октябрьском, Советском и Центральном районах участков для посадки зеленых насаждений нет либо они просто пока не определены.

В прошлом году для озеленения было предложено 410 участков, в акции поучаствовали 438 минчан, которые высадили 15 264 дерева и 34 504 кустарника.

В этом году "Минскзеленстрой" планирует высадить на различных территориях столицы 12,4 тыс. деревьев и 38 тыс. кустарников, а также 2 млн летних цветов. Город украсят еще больше композиций из многолетних растений и красивоцветущих кустарников.-0-