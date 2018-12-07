Около 140 участников соберет биржа деловых контактов в Орше

7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше сегодня пройдет биржа деловых контактов, посвященная теме перспективных научно-технических разработок и инновационному развитию регионов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре маркетинга.

В мероприятии примут участие около 140 представителей предприятий, организаций и учреждений Витебской области. На дискуссионных площадках обсудят актуальные вопросы, направленные на повышение эффективности взаимодействия между научными, образовательными и производственными структурами с целью коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Важной темой секции "Инновации и образование" станет разговор о потребностях предприятий в квалифицированных кадрах, поиске актуальных решений практико-ориентированного обучения и переподготовки кадров. Также будет организована работа стендов, демонстрирующих уровень развития научных организаций, технопарков, специализированных организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Инновационные разработки, представленные на мероприятии, охватят сферы металлообработки, полимерных материалов, производства строительных материалов, пищевой промышленности (зерно- и мясопереработки), производства льноволокна, экологических решений и других отраслей экономики.

Кроме того, запланировано проведение В2В переговоров и презентаций участников.

Организаторы - Витебский облисполком, Государственный комитет по науке и технологиям, Оршанский райисполком, Витебский областной центр маркетинга.-0-