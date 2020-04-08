Около 15% минчан нарушают режим самоизоляции

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего на сегодняшний день в Минске на самоизоляции находятся 2 148 человек. Из 376 проверенных во время мониторингов человек 77 нарушают режим - это около 15%. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, передает корреспондент БЕЛТА.

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