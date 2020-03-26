Около 15 млн деревьев высадят весной в лесхозах Витебской области

26 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 15 млн деревьев высадят нынешней весной в лесхозах Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Всего под посадки отведено более 3 тыс. га. Работы уже выполнены почти на 900 га. Активнее всего лесовосстановление проводится в Лепельском и Богушевском лесхозах. Наибольший объем запланирован в Оршанском лесхозе, где новые насаждения займут 650 га. При этом более половины насаждений этой весной будет создано с использованием селекционного посадочного материала.

В период проведения акции "Неделя леса", которая пройдет в Беларуси с 28 марта по 4 апреля, лесовосстановительные мероприятия развернутся в области на 250 участках площадью 500 га. На них планируется посадить около 2,5 млн деревьев. Особой массовости по участникам с учетом общей эпидситуации не ожидается. Вместе с тем всех желающих принять участие в акции лесохозяйственные учреждения готовы обеспечить необходимым инвентарем и посадочным материалом.

Нынешняя "Неделя леса" посвящена Году малой родины и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому особый акцент в акции сделан на работе с подрастающим поколением и на закладку памятных аллей, в том числе в местах боевой славы.-0-