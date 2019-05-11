Около 1,5 тыс. участников соберет акция "Вместе мы - Беларусь" в Полоцком районе

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке проведут молодежную акцию "Вместе мы - Беларусь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Мероприятие будет проходить 12 мая на площади Свободы и соберет около 1,5 тыс. учащихся учреждений общего среднего образования Полоцка и Полоцкого района. На праздничном митинге 750 школьников пополнят ряды Полоцкой районной ячейки Белорусской республиканской пионерской организации. Около 100 девушек и юношей получат членские билеты БРСМ. Также будут проведены торжественные церемониалы чествования главных символов Беларуси: государственных флага, герба и гимна. Приветственные слова молодежи выскажут представители местных органов власти, районной организации БРСМ и почетный гость - участник Великой Отечественной войны Николай Филиппович Сушков.

"Масштабное проведение и торжественность акции имеет высокое патриотическое значение для молодежи, позволит ярко акцентировать преемственность поколений", - добавили в пресс-службе.-0-