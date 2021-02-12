Около 150 л плазмы с антителами к коронавирусу заготовили в Могилеве

12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 150 л плазмы с антителами к коронавирусу заготовили на Могилевской областной станции переливания крови. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов учреждения здравоохранения Юлия Винникова.

"Первый донор плазмы с антителами пришел к нам в мае прошлого года. И на сегодня мы уже заготовили около 150 л плазмы. Люди, переболевшие коронавирусом, активно приходят в качестве доноров, - отметила Юлия Винникова. - Мы видим, что жители нашего города отзывчивые. Потому что донорство, в первую очередь, это помощь тем, кто сейчас борется с вирусной инфекцией".

Процедура сдачи плазмы занимает около 40 минут. Всего у донора берут около 600 мл плазмы.

Заготовленная плазма обычно должна проходить шестимесячный карантин. "Полученную от доноров плазму мы подвергаем строгому инфекционному контролю и замораживаем. И после шести месяцев карантина ее можно использовать. Однако теперь у нас есть специальный аппарат, который подвергает донорскую плазму патоген-редукции. После этого плазму можно передавать в учреждения здравоохранения без соблюдения полугодового карантина", - подчеркнула заведующая отделением.

Помимо плазмы с антителами на Могилевской станции переливания продолжают брать донорскую кровь и ее компоненты. "Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, наша станция переливания продолжает работать в штатном режиме. Люди, которые приходят к нам, здоровы, потому в нашем учреждении нет "красных" зон. Помещения и поверхности обрабатываются, достаточно антисептиков. Внутри учреждения соблюдаются масочный режим и социальная дистанция", - рассказала Юлия Винникова.

Чтобы стать донором крови и ее компонентов жителям Могилева можно обратиться за подробной информацией на Могилевскую областную станцию переливания по адресу ул.Пионерская, 17 или по телефонам 8 (0222) 78-14-22 (регистратура), 8 (044) 592-05-20, 8 (029) 745-43-16.-0-