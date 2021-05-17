Около 150 профсоюзных первичек создано в Гомельской области за январь-апрель

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 150 профсоюзных первичных организаций создано в частном секторе экономики Гомельской области за январь - апрель, сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Эффективно в этом плане сработали в таких отраслях, как торговля, потребительская кооперация и предпринимательство, агропромышленный комплекс, транспорт и коммуникации, здравоохранение, химическая, горная и нефтяная отрасль, промышленность, культура, информация, спорт и туризм, образование и наука. Вместе с тем активизировать работу предстоит в сфере леса и природопользования, местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, связи.

"Работа по созданию профсоюзных организаций остается приоритетной в профсоюзном движении региона. Она должна приносить результат. В составленных реестрах еще более 300 организаций", - отметил председатель областного объединения Алексей Неверов.

Статистика показывает, что количество профсоюзных организаций растет ежегодно. Однако в объединении выделили одно из направлений, на котором стоит сконцентрировать внимание: в некоторых достаточно больших трудовых коллективах членами профсоюза являются единицы. Таких примеров, по данным областной организации, немало. Поэтому на недавнем пленуме объединения был четко обозначен ориентир дальнейшей работы.-0-

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