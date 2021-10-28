Около 150 саженцев появится в парках семейных деревьев Витебской области

28 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В рамках республиканского проекта "Парк семейных деревьев", приуроченного к Году народного единства, в Витебской области высадят около 150 саженцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском обкоме БРСМ.

Примерно 80 из них посадят сегодня - в единый день по закладке новых парков, аллей и скверов. Родители вместе с детьми, молодые специалисты возьмут под патронаж новые насаждения и будут ухаживать за ними в дальнейшем.

Закладка парков и аллей сегодня пройдет в 15 районах области. В райцентрах и крупных городах каждый из новых объектов будет иметь свое название и тематику. Так, возле новой витебской средней школы №47 имени Е.Ф.Ивановского появится Аллея молодых специалистов. Участники мероприятия повяжут на саженцы красно-зеленые ленточки - символ общереспубликанского проекта "Роднае-народнае". Также здесь будут установлены именные таблички с информацией о молодых специалистах Первомайского района областного центра. К полезному делу присоединятся руководство области, администрация района и сами виновники торжества - новое трудовое пополнение.

В этот же день в парке Героев в Орше в акции по посадке деревьев примут участие представители общественных объединений и политических партий района. Молодые семьи Шарковщинского района станут участниками открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" в райисполкоме, после которого все вместе на улице Водопьянова высадят более 30 саженцев. На молоденьких деревьях прикрепят таблички с инициалами членов каждой семьи.

"Проект направлен на формирование у молодежи традиционных семейных и общечеловеческих ценностей, духовного облика молодого поколения, уважения к традициям истории и культуры народа, расширение сферы общения молодежи в совместной деятельности, восстановление природного баланса и экологии в месте проживания через создание и поддержание лесных массивов, озеленение населенных пунктов, развитие парковых территорий и в целом создание дополнительной зоны рекреации с формированием общественно полезной традиции - высадки деревьев", - подчеркнул первый секретарь обкома БРСМ Владимир Бабичев.

Акция по закладке семейных парков и аллей в отдельных районах Витебской области продолжится и в ноябре при благоприятных погодных условиях.-0-