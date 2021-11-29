Около 150 сотрудникам милиции вручили награды в Брестской крепости

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" сегодня прошло торжественное мероприятие в честь 82-й годовщины образования управления внутренних дел Брестского облисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Ключевым моментом торжества стало вручение государственных наград отличившимся милиционерам. Медали, очередные звания и благодарности получили 147 правоохранителей. Награды сотрудникам вручил заместитель министра внутренних дел полковник милиции Дмитрий Корзюк. Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел находятся на передовых позициях борьбы с преступностью, а правоохранительные органы являются опорой общества, гарантом стабильности и суверенитета государства. "Правоохранители служат не ради лишней звезды на погонах. Их самоотверженный труд - это убеждения, призвание и смысл жизни", - сказал Дмитрий Корзюк.

Милиция Брестской области официально была образована 29 ноября 1939 года. Все эти годы ее предназначением было обеспечение законности и правопорядка на территории приграничного региона. "Милиционеры Брестчины с честью противостояли фашистским агрессорам в годы Великой Отечественной войны, способствовали укреплению советской власти в сложные послевоенные годы. Они выполняли интернациональный долг в Афганистане, в составе сводных отрядов препятствовали мародерству в населенных пунктах, расположенных вблизи Чернобыльской АЭС, плечом к плечу встали при попытке организации цветной революции в августе прошлого года", - отметил начальник УВД Брестского облисполкома полковник милиции Олег Шуляковский.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны ОВД. Настоятель Свято-Николаевского гарнизонного собора протоитерий Виталий Хоновец в своем напутственном слове благословил правоохранителей на честное, преданное служение народу и Отечеству.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню мемориала, минутой молчания почтили память павших героев.-0-