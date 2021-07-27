27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 150 тыс. жителей Могилевской области получили первый компонент прививки от коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Алла Булай.

"В Могилевской области первый компонент прививки от коронавирусной инфекции получили порядка 150 тыс. жителей региона. Прививку вторым компонентом сделали около 88 тыс. человек", - отметила Алла Булай.

На данный момент полный курс вакцинации прошли почти 9% жителей области. "Вакцинация в регионе идет уверенными темпами. На данный момент сконцентрированы на прививках для уязвимых слоев населения - медики, работники сферы образования и соцслужб, люди с хроническими заболеваниями и старше 61 года. В поликлиниках области в достаточном количестве имеется вакцина "Спутник V" белорусского производства", - отметила заместитель главного санитарного врача.

Пункты вакцинации на данный момент работают во всех поликлиниках Могилевской области, организовано 4 пункта вакцинации для иностранных граждан. Кроме этого, работает 189 выездных бригад, которые проводят процедуры в сельских и отдаленных населенных пунктах. "Эта работа хорошо отлажена. И пока разворачивать дополнительные пункты мы не планируем - нет такой необходимости", - подчеркнула Алла Булай.-0-