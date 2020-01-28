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Регионы
28 января 2020, 08:44

Около 150 участников соберет в Гомеле областная спартакиада "Защитник Отечества"

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областная спартакиада по программе зимнего многоборья "Защитник Отечества" пройдет в Гомеле 29-30 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

За награды будут бороться участники из всех районов региона и областного центра. На старты выйдут представители 25 команд - всего около 150 юношей. Им предстоит определить лучших в двух возрастных категориях: младшей (15-16 лет) и старшей (17-18 лет).

Спартакиада будет проходить на трех площадках: средней школы №38, областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике, городской детско-юношеской спортивной школы №6.

В программе соревнований - подтягивание на перекладине из виса на руках, кросс на 3000 м, стрельба из пневматической винтовки.

Победителям вручат кубки, медали, призы. По итогам состязаний сформируют сборную команду Гомельской области, которая в феврале представит регион на республиканском этапе спартакиады в Новополоцке.-0-

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