Около 150 участников собрал открытый турнир по киокушинкай карате в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство по киокушинкай карате состоялось сегодня в Минске, собрав около 150 юных спортсменов из разных школ столицы и Минской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА тренер-преподаватель школы карате "Кайман" Олег Давидовский.

"Это традиционные соревнования, мы проводим открытое первенство клуба, наверное, пятый год подряд. Принимаем гостей - иногда большим составом, иногда не очень. В этот раз их было довольно много - всего порядка 150 участников. Кроме нашего клуба это воспитанники еще второго крупного столичного клуба "Самурай", а также ребята, которые занимаются у индивидуальных тренеров в небольших городах области. Причем, что важно, была возможность поучаствовать и совсем новичкам. Кстати, уровень их с каждым годом растет, особенно у малышей. Мы видели ожесточенную борьбу. Порадовали некоторые ребята, которые неожиданно показывают отличный результат", - отметил тренер-преподаватель.

Из-за того, что участники заметно отличались по уровню подготовки, соревнующихся разделили не только по таким критериям, как возраст и вес, но и пояс (уровень подготовки, техники). Малыши до 9 лет участвовали просто в показательных спаррингах.

"Это возможность для тренеров посмотреть на динамику их достижений в сравнении с другими, на перспективы учеников", - пояснил Олег Давидовский. Была среди соревнующихся спортсменов также и одна группа девушек в возрасте 18+.

"Для спортсменов этот турнир - для поддержания спортивной формы. Потому что сезон заканчивается, скоро июльский перерыв в тренировках, чтобы восстановиться, набраться сил, а с августа начнется подготовка к новому сезону. В нашем спорте один месяц в году мы отдыхаем, потому что чемпионаты мира, Европы по киокушинкай проходят поздно осенью и весной", - пояснил тренер.

Стиль киокушинкай (кёкусинкай, киокушин, кёкусин) был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу "карате без контакта". Это "сильнейшее карате" демонстрирует свою реальную мощь прежде всего на спортивных татами.-0-