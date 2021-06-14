Около 150 жителей Гомельской области поучаствовали в акции Красного Креста по сдаче донорской крови

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 150 жителей Гомельской области безвозмездно сдали кровь во время региональной акции "Во имя жизни" во Всемирный день донора крови, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Олеся Костюк.

"К донорской акции подключились добровольцы в Гомеле, Добрушском, Мозырском и Рогачевском районе. Всего в области безвозмездно кровь сегодня сдали около 150 человек", - рассказала заместитель председателя.

Так, на базе Железнодорожной районной организации Гомеля БОКК развернулся пункт, в котором кровь сдавали спортсмены, представители депутатского корпуса, СК, предприятий, волонтеры и сотрудники областной организации БОКК, уточнила Олеся Костюк.

"Есть методы лечения, в которых кровь или ее компоненты нельзя заменить никакими высокими технологиями или препаратами", - обратила внимание участница акции, донор с 2014 года, депутат Палаты представителей Ольга Креч. По ее словам, безвозмездное донорство воспитывает чувство гражданской ответственности и доброты.

О важности донорства крови и ее компонентов сегодня говорят во всех районах области. Например, Жлобинская организация БОКК провела среди школьников тематический конкурс рисунков. Волонтеры из Ветковского района организовали консультирование "Вниманию доноров, сдающих кровь первый раз".

"Ежегодно переливание крови и ее компонентов спасает во всем мире жизни миллионов людей. Доноры помогают пациентам справиться с недугами, продлить жизнь, повысить ее качество. В последние годы мы видим, что количество людей, безвозмездно сдающих кровь, растет. И это отрадно. Ведь слово "донор" происходит от латинского donare - "дарить". Применительно к донорам крови зачастую подарком для реципиентов становятся именно здоровье и жизнь", - отметила председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк.-0-

Фото Сергея Холодилина