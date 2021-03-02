2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 16 тыс. сложных и высокотехнологичных операций провели в Гомельской области в 2020 году. Такую информацию озвучил сегодня начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук на итоговой коллегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году в учреждениях здравоохранения Гомельской области проведено около 16 тыс. сложных и высокотехнологичных операций. Более четверти таких медицинских вмешательств - на районном уровне", - отметил Николай Куденьчук. По его словам, за последние 5 лет количество высокотехнологичных операций в области увеличилось на 53%, сложных - на 30%.

"В эпидемиологической обстановке, связанной с распространением COVID-19, на особый контроль поставлен вопрос качества и доступности медицинской помощи жителям сельской местности, в том числе специализированной, высокотехнологичной", - подчеркнул Николай Куденьчук. Для этого в регионе развивают межрайонные центры. В области функционирует 19 таких центров, где можно получить амбулаторно-консультативную медицинскую помощь по 15 профилям, а также 14 центров по оказанию стационарной медпомощи.

Например, успешно работают межрайонные центры эндоваскулярной хирургии, скрининга на базе Мозырской центральной городской поликлиники. Прорабатывается вопрос организации межрайонного центра интервенционной кардиологии в Жлобине. В новом поликлиническом комплексе в микрорайоне №17 Гомеля организованы 8 центров коллективного пользования для гомельчан и жителей Гомельского района. Материально-техническая база межрайонного уровня оказания медицинской помощи постоянно укрепляется.

Николай Куденьчук подчеркнул, что в целом работа системы здравоохранения региона в минувшем году была нацелена на эффективное функционирование в условиях распространения коронавирусной инфекции. Для оказания помощи пациентам с COVID-19, пневмонией было перепрофилировано 112 структурных подразделений в 34 стационарах, устроены дополнительные точки подачи кислорода, открыты 9 лабораторий для проведения ПЦР-диагностики. Для оказания помощи пациентам с COVID-19 были задействованы около 4 тыс. врачей и 15 тыс. средних медицинских работников (60% и 86% от общего количества соответственно), до 168 мобильных контактных бригад.

"В учреждениях здравоохранения области был создан и есть сейчас необходимый запас средств защиты персонала, медицинских изделий и лекарственных препаратов", - добавил Николай Куденьчук. На расходы, связанные с эпидемиологической ситуацией, из бюджета области направили Br105,6 млн. Средства пошли на выплату надбавок медработникам, занятым в условиях инфекции, закупку СИЗов и дезсредств, укрепление материально-технической базы. Учреждения здравоохранения региона получили еще безвозмездную помощь в размере более Br540 тыс. Речь идет о средствах защиты, кислородных концентраторах, рециркуляторах воздуха и бактерицидных облучателях. На эти и другие цели привлечено также Br2,6 млн спонсорской помощи.-0-