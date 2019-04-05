Около 1,7 тыс. деревьев и 31,8 тыс. кустарников высадят вдоль МКАД весной

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,7 тыс. деревьев и 31,8 тыс. кустарников высадят весной вдоль Минской кольцевой автодороги, некоторые районы города уже приступили к посадкам, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Игоря Кушнеревича, на этой неделе состоялся объезд МКАД с участием представителей предприятий зеленого хозяйства, сельсоветов Минского района, во время которого намечен план действий.
"Поскольку в связи с погодными условиями благоприятный период очень короткий, посадки необходимо выполнить до 15 апреля", - отметил Игорь Кушнеревич.
К мероприятиям планируется активно привлекать общественность и студентов. Также проводится работа по озеленению других участков улично-дорожной сети, подкормке саженцев, передаче некоторых озелененных территорий на баланс "Зеленстроев" от жилищно-коммунальных предприятий.-0-
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