Около 1,7 тыс. деревьев и 31,8 тыс. кустарников высадят вдоль МКАД весной

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,7 тыс. деревьев и 31,8 тыс. кустарников высадят весной вдоль Минской кольцевой автодороги, некоторые районы города уже приступили к посадкам, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Кушнеревича, на этой неделе состоялся объезд МКАД с участием представителей предприятий зеленого хозяйства, сельсоветов Минского района, во время которого намечен план действий.

"Поскольку в связи с погодными условиями благоприятный период очень короткий, посадки необходимо выполнить до 15 апреля", - отметил Игорь Кушнеревич.

К мероприятиям планируется активно привлекать общественность и студентов. Также проводится работа по озеленению других участков улично-дорожной сети, подкормке саженцев, передаче некоторых озелененных территорий на баланс "Зеленстроев" от жилищно-коммунальных предприятий.-0-