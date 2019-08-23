Около 17 тыс. первоклассников придут в школы Минской области в новом учебном году

23 августа, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Около 17 тыс. первоклассников в новом учебном году придут в школы столичного региона. Об этом журналистам сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на педагогической конференции в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего более 1,1 тыс. учреждений образования откроют свои двери в этом году. Порядка 227 тыс. школьников придут в учебные заведения, из них 17 тыс. первоклассников. По большому счету все подготовительные работы к новому учебному году закончены, мы готовы принять детей и дать им знания", - сказал Анатолий Исаченко.

Говоря о профессионально-техническом образовании, губернатор отметил, что оно вышло на новый уровень. "Сегодня другие методы подготовки, потому и дети выходят другими. По окончании учебы они работают на производстве, некоторые открывают ИП. Полученный багаж знаний дает им возможность самостоятельно принимать решения и осознанно делать выбор", - считает Анатолий Исаченко.

В целом, добавил он, опыт последних лет показывает, что система образования Минской области способна решать сложные, многоплановые задачи. Доказательство тому - высокие результаты учащихся региона на республиканских и международных олимпиадах по физике, химии, астрономии, астрофизике и другим предметам. Не менее успешно они выступают на конкурсах профессионального мастерства, спортивных состязаниях.

Наградами и достижениями могут похвастаться и педагоги. Более двух десятков учителей области за высокий профессионализм удостоились в прошлом году дипломов на республиканских и международных конкурсах, конференциях и выставках.

Отдельную благодарность Анатолий Исаченко выразил педагогам, которые этим летом трудились на уборке хлеба. "Вместе они намолотили более 8 тыс. т зерна. Многие школьники также помогали в уборке урожая, работали на зернотоках. Надеюсь, взаимопомощь между органами госуправления, предприятиями и учебными заведениями будет укрепляться", - заключил он.-0-