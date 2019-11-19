Около 170 предновогодних ярмарок проведут в Витебской области

19 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 170 ярмарок и базаров выходного дня проведут в Витебской области в преддверии зимних праздников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома.

Всего за предновогодний сезон объекты торговли региона планируют провести около 4 тыс. различных мероприятий. Так, с 23 ноября в области будут проводиться праздничные выставки-продажи, распродажи по сниженным ценам, дегустации продовольственных товаров, рекламные акции с предоставлением скидок на товары и услуги. Расширенная продажа натуральных елей лесхозами Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения начнется 21 декабря. Предновогодние ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного производства объектов общественного питания стартуют с 14 декабря.

Сейчас в объектах торговли идет подготовка к предстоящим праздникам. Некоторые крупные торговые центры в Витебске уже сменили тематическое оформление интерьеров и фасадов зданий, радуя посетителей гирляндами новогодних огней и тематическими фотозонами. До 25 ноября свой декор поменяют все объекты торговли. Вместе с тем почувствовать праздничное настроение зимних праздников можно даже сейчас. Расширенная торговля елочными украшениями, карнавальными костюмами, искусственными елями и соснами, сувенирами с новогодней тематикой уже ведется, а скоро ассортимент магазинов пополнят другие разнообразные тематические товары и детские новогодние подарки.-0-