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19 сентября 2019, 15:28

Около 170 тыс. заявок поступило в службу 115 от жителей Гомельской области в январе-августе

Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115 за 8 месяцев 2019 года от жителей Гомельской области поступило около 170 тыс. заявок и претензий, сообщил сегодня журналистам генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Гендиректор напомнил, в настоящее время жители всех районов области могут воспользоваться коротким номером, чтобы оставить свою заявку по линии ЖКХ, а также энергетики, газоснабжения и других вопросов, которые находятся на стыке компетенций различных служб.

По словам Дмитрия Згурского, из поступивших в контакт-центр обращений порядка 70% составили различные заявки, в почти 13% случаев речь шла об оказании платных услуг, еще около 16% - вопросы непретензионного характера. Из всех поступивших на номер 115 заявок уже 85% решено положительно. Для решения части вопросов требуются и значительные финансовые средства, и более длительные сроки.

Наибольшее количество звонков поступает от жителей крупных населенных пунктов, пояснил спикер. Это связано с тем, что в больших городах более широкий спектр услуг, а также выше требования со стороны жителей. Так, из общего числа заявок почти 50 тыс. - из Гомеля, 25 тыс.- от жителей Жлобина, далее в списке Мозырь, Светлогорск, Речица и Калинковичи. Руководитель областного ЖКХ обратил внимание, что большее количество заявок из Жлобина, численность населения в котором меньше, чем в Мозыре, не говорит о какой-то критичной ситуации в данном населенном пункте. "В Жлобине максимально ориентируют потребителей на службу 115, именно на этот канал идет переадресация с других номеров", - пояснил он.

Руководитель областного ЖКХ обратил внимание, что определено порядка 40 направлений, по которым фиксируются все поступающие заявки. В январе-августе этого года наибольшее количество звонков на номер 115 от жителей Гомельской области - это вопросы консультационно-справочного характера (свыше 65%). Порядка 10% - обращения, связанные с различными неисправностями. О течи канализационного инженерного оборудования в подвалах шла речь в 6,3% заявок. В 5,6% случаев люди сообщали об отсутствии света в квартирах, еще в 5% - о том, что нет электричества на лестничных клетках.

Дмитрий Згурский подчеркнул, что вся поступающая информация очень полезна для принятия управленческих решений, рационального распределения ресурсов. "Анализ такой информации помогает видеть конкретные проблемные адреса и оперативного решать вопросы", - добавил он.-0-

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