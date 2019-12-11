Около 170 участников соберет в Орше национальный студенческий форум

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оршанский государственный механико-экономический колледж 12-13 декабря примет участников национального студенческого форума "В объективе - молодежь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в колледже.

Мероприятие соберет около 170 студентов и педагогов. Во время форума пройдет открытый диалог с министром образования Игорем Карпенко, награждение авторов лучших видеороликов открытого конкурса "Блогосфера 1.0", для участия в котором молодые люди присылали свои видео по различным направлениям (путешествия, научно-популярный и образовательный контент, ролики о красоте и здоровье).

Также пройдут мастер-классы по созданию и продвижению имиджевых роликов о вузах. Студенты будут работать по группам для написания сценария, ознакомления со съемочным процессом, спецификой режиссуры и монтажа. Организаторы подготовили мастер-класс по работе с контентом в YouТube и Instagram.

На второй день форума запланировано заседание общественного республиканского студенческого совета. Его участники обсудят концепцию молодежного YouТube-канала, подведут итоги встречи.

Организаторы мероприятия - Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-