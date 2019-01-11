Около 17,2 тыс. минчан в 2018 году обратились в службу занятости за помощью

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За содействием в службу занятости Минска в 2018 году обратились около 17,2 тыс. граждан, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

На постоянную и временную работу трудоустроено свыше 9,7 тыс. человек, в общественных работах приняли участие более 3 тыс. жителей. Субсидии на организацию своего дела получили 153 минчан.

Почти 600 соискателей направили на обучение, 8,4 тыс. граждан проконсультированы по вопросам профориентации и профобучения.

Как отмечают в комитете, в целом положительная динамика работы экономики способствовала улучшению конъюнктуры рынка труда: снизилась текучесть кадров и высвобождение работников, вынужденная неполная занятость, увеличился уровень замещения кадров, спрос на кадры, сократилась зарегистрированная безработица.

По данным на 1 января, наниматели заявили о наличии более 17 тыс. вакансий, из которых 10,9 тыс. - для представителей рабочих профессий. По-прежнему больше всего востребованы строители (арматурщики, каменщики, монтажники, плотники-бетонщики и др.), водители, контролеры-кассиры, повара, продавцы, уборщики, среди специалистов - инженеры, врачи, медсестры.

Уровень безработицы на 1 декабря 2018 года составил 0,1% от численности экономически активного населения, в качестве безработных зарегистрированы свыше 5 тыс. граждан.-0-