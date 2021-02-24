Около 18 тыс. цветов готовит "Могилевзеленстрой" к 8 Марта

Выгонка тюльпанов
24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 18 тыс. цветов готовит "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист отдела маркетинга и сбыта Татьяна Инченко.
"В этом году к празднику мы подготовим около 18 тыс. цветов как белорусского, так и импортного производства. В фирменной торговой сети будет представлено около 7 тыс. роз, 8 тыс. тюльпанов. Эти цветы остаются лидерами спроса к Международному женскому дню", - отметила Татьяна Инченко.
Цветоводы Виктория Ивахненко и Елена Тишкова
Кроме того, в продаже будут хризантемы, лилии, ирисы, гвоздики, герберы, эустомы и другие - всего около 2 тыс. цветов. Для покупателей будут представлены цветочные композиции, дизайнерские корзинки и коробки. По желанию к букетам и композициям можно будет добавить тематические декоративные элементы.
Стоимость тюльпана будет в пределах Br2,5.
В широком ассортименте в продаже будут и горшечные цветы: орхидеи, азалии, спатифиллумы, фикусы и другие.-0-
Цветовод Виктория Ивахненко
Цветовод Елена Тишкова
Агроном Галина Езерская
Фото Олега Фойницкого