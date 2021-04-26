Около 2 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают около 2 тыс. фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета на 10.00, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-литовской границе в "Каменном Логе" скопилось 450 грузовиков. В "Беняконях" выезда ждут 360 большегрузов, "Привалке" - 330, "Котловке" - 150, "Видзах" - 60.

В белорусско-латвийском пункте пропуска "Урбаны" таможенного оформления ожидают 230 фур, "Григоровщине" - 90.

На белорусско-польской границе в "Брузгах" выезда ждут 200 фур, в "Берестовице" - 100.

Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы наблюдаются достаточно давно. Вначале к очередям привел сбой программного оборудования у литовской стороны, позже к нему добавился ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), который продлится до 2023 года.

Предполагается, что разгрузить очереди на белорусско-литовской границе помогут три пункта пропуска, которые возобновили свою работу с 12 апреля, - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Виндзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").-0-