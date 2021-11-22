Около 2 тыс. призывников из Брестской области пополнят осенью ряды новобранцев

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военный комиссариат Брестской области направит осенью на службу в армии около 2 тыс. новобранцев, сообщил журналистам военный комиссар области полковник Олег Коновалов.

"Основная часть призывной кампании закончена. На сегодня мы отправили в войска и воинские формирования порядка 1,8 тыс. человек. Но процесс будет продолжаться до 30 ноября. Планируем еще порядка 100 человек отправить в Государственный пограничный комитет и во внутренние войска МВД", - сказал военком.

Более 80% новобранцев останутся служить на территории Брестской области. Многие призывники были направлены в 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов. После подготовки (у кого-то она займет 2-3 месяца, у кого-то немного больше) основная масса вернется в регион уже специалистами на соответствующие должности.

Традиционно самая востребованная военная специальность - водитель. Предпочтения призывников также, по большому счету, не изменились. "Молодежь влечет романтика. Большая их часть, как правило, хочет быть пограничниками, десантниками, служить во внутренних войсках. Меньше тех, кто хочет стать танкистом, ракетчиком. Хотя после того, как там послужат и увидят все своими глазами, поймут, что везде по-своему интересно, своя романтика. Скучно никому не будет точно", - заверил Олег Коновалов.

Сам он 30 лет отдал Вооруженным Силам и заканчивал службу командиром зенитно-ракетного полка ВВС ПВО. К слову, на днях сын военкома вместе с другими новобранцами принял военную присягу и отправился служить в 115-й зенитно-ракетный полк, где когда-то начальником расчета начинал служебную деятельность его отец.-0-