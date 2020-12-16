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16 декабря 2020, 13:19

Около 2 тыс. сувениров сделают в бобруйском колледже к новогодним праздникам

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16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. новогодних сувениров изготовят к праздникам мастера производственного обучения, преподаватели и учащиеся Бобруйского государственного колледжа имени А.Е.Ларина. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Людмила Стругова.

"Ежегодно в наших учебно-производственных мастерских учащиеся и работники изготавливают новогодние изделия из дерева, глины, бумаги, пенопласта, текстиля, рукотворных декоративных элементов, природных и подручных материалов, - отметила Людмила Стругова. - На уроках производственного обучения, занятиях в объединениях по интересам можно увидеть увлекательный процесс создания елочных игрушек в виде шаров, снежинок, часов, елей, коньков, варежек, забавных магнитов с изображением символа 2021 года - бычка. Изготавливаются и комплекты из дерева "Лесная сказка" (елка, снеговик, олени), сувениры из керамики: тут и Дед Мороз, Снегурочка, Бычок, "пряничная" карусель. Кроме этого, в нашем колледже делают новогодние открытки".

Вся продукция продается в магазине на территории колледжа. Также учреждение образования сотрудничает с несколькими торговыми точками и индивидуальными предпринимателями в городе. "Покупателей привлекает невысокая стоимость и оригинальность наших сувениров. Каждый год педагоги вместе с ребятами стараются придумать что-то новое", - сообщила заместитель директора.

Среди новинок - деревянные елочные украшения в форме снегирей и синичек. Как рассказала мастер производственного обучения Татьяна Ермакова, многие идеи черпают из интернета. "Конечно, что-то подсматриваем, но стараемся даже в эти задумки добавить что-то свое. Вот на одной коробочке нашла изображение синички и снегиря. Решили воплотить их в елочных игрушках. Идея пришлась по вкусу", - отметила она.

В колледже учатся ребята со всей страны, сейчас их здесь почти 600. Осваивают профессии исполнителя художественно-оформительских работ, изготовителя художественных изделий из керамики, столяра и станочника деревообрабатывающих станков, техника-технолога (технология и дизайн мебели), воспитателя дошкольного образования. Обучение проходит как после 9-го, так и после 11-го класса.-0-

Фото Олега Фойницкого

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