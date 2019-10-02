Около 20 команд соберутся на областной спартакиаде для трудных подростков в Орше

2 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше на базе 3-й отдельной патрульной роты войсковой части 5524 сегодня пройдет областная спартакиада для трудных подростков, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Участие в спортивных состязаниях примут около 20 команд со всей Витебской области. В их состав войдут по пять человек в возрасте от 13 до 15 лет. "Ребятам предстоит пройти три этапа, которые и определят победителей спортивно-прикладного многоборья. В программе соревнований комплекс силовых упражнений, бег на 100 м, полоса препятствий и перетягивание каната, - рассказали в обкоме БРСМ. - Показательные выступления для гостей и участников подготовили кинологи".

Спартакиада направлена на укрепление взаимодействия госструктур и общественных организаций по профилактике правонарушений в молодежной среде, вовлечение трудных подростков в систематические занятия физической культурой и спортом.

Организаторами спартакиады выступили областной комитет БРСМ, войсковая часть 5524 и Витебский облисполком.-0-