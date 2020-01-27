Около 20 образцов новой техники испытали на "Гомсельмаше" в 2019 году

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Научно-технический центр комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" испытал около 20 образцов новой техники в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Ежегодно с конвейера ОАО "Гомсельмаш" выпускаются новинки, в основе которых - научно-технические изыскания и разработки НТЦК. В этом перечне комбайны, энергосредства и жатки. Так, завершены испытания роторного зерноуборочного комбайна КЗС-1119Р, который вскоре дополнит модельный ряд брендовой техники.

"Выпущена первая промышленная партия комбайнов КЗС-3219КР, поставлен на конвейер КЗС-1624 на полугусеничном ходу. Проведены испытания двигателей марки ЯМЗ ("Ярославский моторный завод") мощностью 450 и 530 л.с., новой модификации кормоуборочного комбайна КВК-800. Вскоре можно будет говорить о первой опытной партии этих машин, над которыми работали три года", - рассказали на предприятии. Наравне с параметрами надежности и экономичности прорабатывался оптимальный способ агрегатирования мотора ярославского производства с системами и габаритами белорусского комбайна.

С инженерами "Группы ГАЗ" на "Гомсельмаше" работали над машиной КЗС-1624 на полугусеничном ходу. "Мы осваиваем и рядные двигатели на кормоуборочной и зерноуборочной технике. Относительно машин семейства КЗС предпочтение было отдано таким моторам от Cummins, среди преимуществ которых экологичность и более легкий вес. В перспективе такие двигатели получат несколько моделей зерноуборочных комбайнов, среди них и КЗС-1624", - поделились планами в ОАО.

Постоянное укрепление научно-технической базы НТЦК и внедрение новых технологий позволяет ОАО "Гомсельмаш" удерживать планку ведущих производителей сельскохозяйственной техники. К примеру, благодаря одному из новшеств созданную конструктором модель можно сразу же направлять в экспериментальное производство. А специальные компьютерные программы для моделирования и конструирования дают возможность проводить виртуальные испытания комбайна, моделируя процессы погрузки-разгрузки зерна и другого урожая. Внедрена мобильная измерительная машина для высокоточных замеров параметров собранного комбайна, позволяющая вносить коррективы в оснастку.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом "Палессе" производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.-0-