Около 20 работ представлено на конкурс Pinsk Invest Weekend-11

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в Полесском государственном университете сегодня пройдет конкурс инновационных проектов молодых разработчиков Pinsk Invest Weekend-11, сообщила корреспонденту БЕЛТА декан экономического факультета вуза Ирина Зборина.

Всего представлено 17 проектов. В основном это студенческие разработки. Инновационные предложения молодежи лежат в плоскости высоких технологий, касаются сферы туризма и здорового образа жизни, имеют сельскохозяйственную направленность. "Как правило, над проектами, которые будут презентованы, трудились сборные группы студентов разных факультетов и специальностей. Но в каждую из них обязательно входит представитель экономического факультета, который обсчитывал саму идею. В принципе, этот конкурс стимулирует студенческую активность", - сказала декан.

Pinsk Invest Weekend уже приобрел международный статус, отметила Ирина Зборина. В конкурсе ежегодно принимают участие представители зарубежных вузов. Например, Одесский национальный экономический университет участвует в пинском стартап-форуме в третий раз. В нынешнем году одесситы представят разработку в IT-сфере.

Во время форума состоится онлайн-трансляция с Могилевским университетом продовольствия. Таким образом будет презентован проект "Кірмаш смаку". Студенты этого вуза проведут мастер-класс по приготовлению оригинальных блюд здорового питания.

На конкурс отобраны 5 лучших идей финалистов мини-проекта "Создай свой бизнес в креативной экономике", который проходил на базе ПолессГУ в рамках программы "Развитие образования взрослых в Республике Беларусь" при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. В мини-проекте участвовали начинающие предприниматели Пинска и Пинского района. Их инициативы заключаются в развитии ремесленничества и арт-пространства (креативного хаба), в котором творческие люди могли бы проводить различные мероприятия и мастер-классы. Идеи представляют особую актуальность в преддверии 2019 года, в течение которого Пинск будет иметь статус культурной столицы республики.

Во время Pinsk Invest Weekend-11 будет организована также секция для школьников и лицеистов, имеющих идеи и наработки, которые могут быть представлены в виде StartUp-проектов.-0-