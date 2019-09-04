Около 20 соглашений подпишут на форуме побратимов и партнеров Бреста

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста, который пройдет 5 сентября, планируется подписать около 20 соглашений о сотрудничестве. Об этом сегодня сообщил во время пресс-конференции первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии примут участие более 350 человек - представителей государственных органов управления и деловых кругов из 18 стран. Брестчане намерены подписать с зарубежными партнерами около 20 соглашений в различных сферах, в том числе экономики, оказания услуг, здравоохранения, образования, туризма. В частности несколько школ областного центра подпишут договоры с учреждениями образования Польши. "Брестгортранс" планирует развивать взаимодействие с предприятиями из России и Беларуси. Брестский горисполком и администрации районов заключат соглашения о сотрудничестве с регионами Польши, Латвии и Болгарии.

"Форум даст новый толчок развитию Бреста. Если будет работать экономика, будут строиться инфраструктурные объекты, дороги, будет закупаться современный общественный транспорт, - подчеркнул Вадим Кравчук. - На первом форуме мы заключили контракты на несколько миллионов долларов и получили проекты, которые принесли городу в разы большую сумму. Например, увеличился экспорт. В 2018 году мы впервые отгрузили за рубеж продукции более чем на $1 млрд, по итогам шести месяцев 2019-го имеем свыше $500 млн. Поставки осуществляются в 83 страны, причем за полтора года открыто 15 новых рынков сбыта". Первый вице-мэр добавил, что инвестиционная привлекательность сказывается на открытии новых предприятий. Так, в прошлом году в Бресте появилось 356 микро- и малых организаций, в первой половине 2019-го - 214.

Официальное открытие форума побратимов и партнеров состоится в круглом зале горисполкома. Гости смогут ознакомиться с выставкой, где будет представлена продукция предприятий Бреста, возможности логистики, сферы высоких технологий, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Во время круглого стола председатель горисполкома Александр Рогачук презентует потенциал областного центра, расскажет об основных векторах развития и инвестиционных предложениях. Гости также узнают о возможностях свободной экономической зоны "Брест", IT-кластера, туристическом потенциале. Программа экономического форума разделена на четыре блока: социальный, строительный, торгово-промышленный и транспортно-логистический. Запланированы переговоры в формате B2B, посещение предприятий и организаций.-0-