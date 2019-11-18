Около 20 вопросов от избирателей поступило в Гомельский областной избирком в основной день выборов

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 20 звонков поступило в Гомельскую областную избирательную комиссию 17 ноября. Об этом сообщил на брифинге председатель регионального избиркома по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

В течение 17 ноября в областной избирательной комиссии работала телефонная линия для избирателей, на которую поступило порядка 20 вопросов. "В основном они носили организационный или уточняющий характер. Кто-то из избирателей уточнял свой избирательный участок, кто-то - имена кандидатов. Это нормальные рабочие моменты, которые есть на каждых выборах. Все в рамках законодательства", - подчеркнул Алексей Неверов.

По предварительным данным, явка в регионе на избирательные участки довольно высокая - более 81,3%. Свой голос на выборах отдали более 1 млн человек, в том числе досрочно голосовали около 426 тыс. жителей региона.

По словам председателя областной комиссии, процесс прошел спокойно, без нарушений законодательства. Каких-либо жалоб либо замечаний от избирателей, наблюдателей либо кандидатов не поступало. Также он уточнил, что данные будут обрабатываться и перепроверяться еще в течение двух дней - 18 и 19 ноября. После этого официальные цифры озвучит ЦИК.

Алексей Неверов также поблагодарил за работу наблюдателей. В регионе было зарегистрировано более 7,5 тыс. национальных наблюдателей, а также 59 от миссии СНГ. Это люди, которые непосредственно на участках следили за соблюдением законодательства, прозрачностью и правомерностью выборов.-0-