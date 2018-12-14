Около 200 елочных базаров предложат минчанам широкий выбор новогодних деревьев

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 елочных базаров будут работать в столице с 22 по 31 декабря, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Во Фрунзенском районе Минска торговля будет организована в 40 точках, в Московском - в 35, в Ленинском - в 33, в Заводском - в 22, в Первомайском - в 20, в Центральном - в 17, в Партизанском - в 12, в Октябрьском и Советском - в 10.

Площадки будут работать с 10.00 до 19.00. Стоимость живых елей до 1 м составит от Br10 до Br23, до 2 м - от Br12 до Br28, до 3 м - от Br15,9 до Br32.

Также покупателям предложат искусственные ели: в розничной торговой сети цены на них варьируются от Br4,3 до Br570. Дешевле всего обойдется пушистая красавица высотой до 50 см (от Br4,3 до Br27,5), дороже - от 3 м и выше (до Br570). Деревья до метра будут стоить от Br14 до Br54, до 2 м - от Br37,4 до Br387, до 3 м - от Br149,9 до Br450.-0-