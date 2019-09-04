Около 200 юниоров поборются за кубок областной спартакиады по гребле на байдарках и каноэ в Рогачеве

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытая областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле на байдарках и каноэ, посвященная памяти заслуженного тренера СССР Виктора Станибулы, пройдет 7-8 сентября в Рогачеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете соревнований.

В состязании примут участие команды юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, которые представят спортивные школы Гомельской области. Также традиционно к ним присоединяются юные спортсмены из Могилева, Бобруйска, Слонима и др.

Старты пройдут на озере Комарино. По итогам гонок судейская коллегия определит лучших в личном зачете в двух возрастных категориях, а также в командном. Победителям вручат кубки, дипломы, медали и подарки.

Спартакиада проводится и в память основателя гребли на байдарках и каноэ в Рогачеве, олимпийского чемпиона 1972 года, уроженца и почетного гражданина райцентра Николая Горбачева. По окончании спортивной карьеры в 1976 году спортсмен вернулся в Рогачев, где начал тренерскую карьеру. Активно добивался открытия в родном городе СДЮШОР №2 по гребле на байдарках и каноэ, которой руководил более 30 лет. При этом он регулярно выходил на старт в гонках ветеранов, где неизменно был в числе лидеров. В апреле 2019 года Николай Степанович Горбачев ушел из жизни. Его имя присвоено СДЮШОР №2 по гребле на байдарках и каноэ. А 6 сентября на здании спортивной школы откроют мемориальную доску в его честь.

Областное состязание, фактически завершающее сезон для гребцов и байдарочников, проводится с 1995 года и нацелено на повышение мастерства и рост спортивных результатов молодых спортсменов, популяризацию и развитие гребли на байдарках и каноэ.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма облисполкома, отдел образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома, Рогачевская СДЮШОР №2.-0-