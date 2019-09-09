Около 200 спортсменов примут участие в первенстве Беларуси по бегу на лыжероллерах и кроссу в Городке

9 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первенство Беларуси по бегу на лыжероллерах и кроссу среди детско-юношеских спортивных школ пройдет 10-14 сентября на лыжероллерной трассе в Городке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Городокской детско-юношеской спортивной школе.
На первенство приедут молодые люди со всей Беларуси. В состязаниях примут участие около 200 спортсменов и 12-15 команд. Поборются за призовые места юноши и девушки 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения.
В программе - индивидуальные гонки классическим и свободным ходом, а также кросс. Расстояние, которое предстоит пройти спортсменам, будет зависеть от возраста участников. Команда-победитель получит кубок, другие участники - медали и дипломы. Лучшие юные спортсмены будут определены и в индивидуальном зачете.
Лыжероллерная трасса расположена в урочище Воробьевы горы. Ее открыли в 2015 году. Протяженность кругов трассы - 7,5 км, 5 км, 3 км, 2,5 км, 1,5 км. Ширина полотна - 7 м. Это самая большая среди белорусских трасс. Наибольший перепад высот составляет 28 м. Количество подъемов и спусков варьируется на разных дистанциях.-0-