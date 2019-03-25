Около 200 тыс. кв.м жилья введут в Гомеле в этом году после капремонта

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 200 тыс. кв.м жилья после капитального ремонта введут в Гомеле в 2019 году. О планах работ в жилищно-коммунальной сфере на текущий год корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ Федор Хохлов.

Вопросы, касающиеся обновления жилфонда и дорог в спальных районах Гомеля, направил житель областного центра во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту". Мужчина обозначил в том числе тему наружного ремонта многоэтажек. По его мнению, для оживления застройки прошлых лет по улицам Свиридова, Олимпийской, Огоренко и П.Бровки было бы достаточно обработать фасадной краской лоджии и балконы домов. "А требующие ремонта асфальтобетонного покрытия подъездные дороги, бордюры и тротуары доставляют неудобства людям и могут быть травмоопасны", - указал гомельчанин в сообщении.

Заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ пояснил, что предварительно оценивается состояние постройки, в том числе фасадов, и инженерных сетей. Исходя из этого, формируются списки объектов - кандидатов на ремонт. Так, в 2019 году запланировано капитально отремонтировать 86 объектов, включая комплексный капремонт 46 жилых домов. Остальную часть ждет ремонт кровель и других конструктивных элементов, утепление торцов зданий, ремонт инженерных сетей. На эти цели выделено Br22,6 млн.

По словам Федора Хохлова, титульный список объектов капитального ремонта на 2019 год разработан и утвержден решением Гомельского горисполкома. "Критерии занесения в него домов остаются неизменными - это техническое состояние конструктивных элементов и год постройки. К примеру, в Советском районе первые по очереди здания 1964-65 годов постройки, в Железнодорожном - 70-х годов", - уточнил он. Все объекты по графику должны быть введены до конца декабря.

Фронт работ немалый, подчеркивают специалисты. Учитывая, что в 1990-х годах ремонт жилфонда практически не проводился, наверстать темпы одномоментно невозможно. После возобновления работ в 2001-2002 годах объемы наращиваются постепенно, в соответствии с выделяемым финансированием.

В рабочем порядке в перспективные планы могут быть внесены корректировки с дополнением новых объектов. Так, в прошлом году капитально отремонтировано 176 тыс. кв.м, или 2,5% от общей обслуживаемой площади жилищными предприятиями (свыше 7 млн кв.м). Этот показатель, согласно государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда", до 2020 года должен увеличиться до 3%.

Федор Хохлов обратил внимание и на поступательное благоустройство территории спальных микрорайонов. Правда, в прошлом году в связи с проведением в Гомеле многочисленных мероприятий международного значения акцент был сделан на центральной его части. Коммунальные службы освежили вид зданий по улицам Советской, Головацкого, Пролетарской, Кирова, Интернациональной, Малайчука, Барыкина, Ильича, Речицкому проспекту и др. В последующем должное внимание будет уделено и улицам, примыкающим к магистральным. "На текущий ремонт и подготовку жилфонда к новому отопительному сезону в 2019 году планируется направить около Br4,5 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя", - подчеркнул заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ.

Также в городском бюджете ежегодно предусматриваются средства и на такую статью расходов, как текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети. В 2018 году на эти цели было направлено более Br12,9 млн. "Всего для безопасности дорожного движения транспорта отремонтировано (ямочный ремонт) 40,2 тыс. кв.м покрытия на улично-дорожной сети Гомеля", - сообщил Федор Хохлов. Капитально обновлена проезжая часть по улицам Волотовской, Жарковского, Федюнинского, обустроена гостевая стоянка по переулку Спартака.

Предварительно, в текущем году запланировано отремонтировать 30,0 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия проезжих частей улиц с последующим нанесением дорожной разметки. Должно завершиться и переустройство асфальта проезжей части улиц Жукова, П.Бровки, Бочкина и др. В планах на этот год - ремонт дорожного полотна и покраска колесоотбойного бруса на 16 путепроводах Гомеля, ремонт остановочных пунктов, профилировка улиц в секторе индивидуальной жилой застройки.

Продолжится обновление асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях. В проект плана - графика комплексного благоустройства включено 35 дворов, текущего (ямочного) ремонта - 559 придомовых территорий. Работы начнутся сразу после выделения финансирования, заверили в ЖКХ.

Акция "Ваш вопрос Президенту" информагентства БЕЛТА прошла накануне "Большого разговора" 27-28 февраля. За два дня жители разных уголков страны отправили около 2 тыс. вопросов.-0-