Около 200 тыс. кв.м жилья введут в Гомеле в этом году после капремонта

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 марта 2019, Пн
+2°C
Сплошная облачность EUR 2.3904
USD 2.1141
RUB 3.2817
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко ждет от аграриев новых идей для развития предприятий
Президент
МАРТ рассказал о возможных корректировках антимонопольного законодательства
Экономика
В Беларуси определят порядок проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг
Общество
Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси
Экономика
Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лесхозы Могилевской области планируют увеличить экспорт березового сока более чем в два раза
18:01 Регионы
МАРТ рассказал о возможных корректировках антимонопольного законодательства
17:59 Экономика
Более 800 деревьев высадят вдоль центральных улиц Минска в этом году
17:59 Регионы
Житель Мостовского района утонул во время рыбалки на Немане
17:49 Происшествия
Беларусь и Азербайджан усовершенствуют систему обмена информацией в сфере миграции
17:46 Общество
Telegram разрешил удалять личную переписку у себя и собеседника
17:45 Технологии
Беларусь планирует серьезно нарастить экспорт фармпродукции в Узбекистан
17:37 Общество
Резидент ПВТ получил престижную международную награду в продуктовом дизайне
17:32 Технологии
В числе зрителей Большого театра Беларуси 30% - иностранцы
17:30 Культура
В Гомеле нетрезвый водитель сбил девушку на переходе и скрылся
17:25 Происшествия
Интерактивный макет Кревского замка презентовали в Национальном историческом музее
17:18 Культура
МАРТ рассматривает обращение о возможной недобросовестной конкуренции в соцсетях
17:15 Экономика
Найдены останки древнего морского существа со щупальцами вокруг рта
17:13 Калейдоскоп
МАРТ выдал 42 предупреждения об устранении антимонопольных нарушений
17:12 Экономика
Число жертв наводнения в Иране возросло до 17
17:07 В мире
Около 200 тыс. кв.м жилья введут в Гомеле в этом году после капремонта
17:05 Регионы
Минчанин с ножом пытался ворваться в чужую квартиру
16:57 Происшествия
Более 140 специалистов из Иордании пройдут обучение в Университете гражданской защиты
16:40 Общество
Умер фронтмэн Walker Brothers Скотт Уокер
16:40 Калейдоскоп
БРСМ в апреле начнет акцию "Восстановление святынь. Родники Беларуси"
16:37 Общество
Все новости
Темы
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Год малой родины Год малой родины
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 200 тыс. кв.м жилья введут в Гомеле в этом году после капремонта

Регионы 25.03.2019 | 17:05
Фото из архива
Фото из архива
Большой разговор: обратная связь Новости темы Большой разговор: обратная связь
Другие темы

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 200 тыс. кв.м жилья после капитального ремонта введут в Гомеле в 2019 году. О планах работ в жилищно-коммунальной сфере на текущий год корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ Федор Хохлов.

Вопросы, касающиеся обновления жилфонда и дорог в спальных районах Гомеля, направил житель областного центра во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту". Мужчина обозначил в том числе тему наружного ремонта многоэтажек. По его мнению, для оживления застройки прошлых лет по улицам Свиридова, Олимпийской, Огоренко и П.Бровки было бы достаточно обработать фасадной краской лоджии и балконы домов. "А требующие ремонта асфальтобетонного покрытия подъездные дороги, бордюры и тротуары доставляют неудобства людям и могут быть травмоопасны", - указал гомельчанин в сообщении.

Заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ пояснил, что предварительно оценивается состояние постройки, в том числе фасадов, и инженерных сетей. Исходя из этого, формируются списки объектов - кандидатов на ремонт. Так, в 2019 году запланировано капитально отремонтировать 86 объектов, включая комплексный капремонт 46 жилых домов. Остальную часть ждет ремонт кровель и других конструктивных элементов, утепление торцов зданий, ремонт инженерных сетей. На эти цели выделено Br22,6 млн.

По словам Федора Хохлова, титульный список объектов капитального ремонта на 2019 год разработан и утвержден решением Гомельского горисполкома. "Критерии занесения в него домов остаются неизменными - это техническое состояние конструктивных элементов и год постройки. К примеру, в Советском районе первые по очереди здания 1964-65 годов постройки, в Железнодорожном - 70-х годов", - уточнил он. Все объекты по графику должны быть введены до конца декабря.

Фронт работ немалый, подчеркивают специалисты. Учитывая, что в 1990-х годах ремонт жилфонда практически не проводился, наверстать темпы одномоментно невозможно. После возобновления работ в 2001-2002 годах объемы наращиваются постепенно, в соответствии с выделяемым финансированием.

В рабочем порядке в перспективные планы могут быть внесены корректировки с дополнением новых объектов. Так, в прошлом году капитально отремонтировано 176 тыс. кв.м, или 2,5% от общей обслуживаемой площади жилищными предприятиями (свыше 7 млн кв.м). Этот показатель, согласно государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда", до 2020 года должен увеличиться до 3%.

Федор Хохлов обратил внимание и на поступательное благоустройство территории спальных микрорайонов. Правда, в прошлом году в связи с проведением в Гомеле многочисленных мероприятий международного значения акцент был сделан на центральной его части. Коммунальные службы освежили вид зданий по улицам Советской, Головацкого, Пролетарской, Кирова, Интернациональной, Малайчука, Барыкина, Ильича, Речицкому проспекту и др. В последующем должное внимание будет уделено и улицам, примыкающим к магистральным. "На текущий ремонт и подготовку жилфонда к новому отопительному сезону в 2019 году планируется направить около Br4,5 млн, что на 30% больше прошлогоднего показателя", - подчеркнул заместитель гендиректора Гомельского городского ЖКХ.

Также в городском бюджете ежегодно предусматриваются средства и на такую статью расходов, как текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети. В 2018 году на эти цели было направлено более Br12,9 млн. "Всего для безопасности дорожного движения транспорта отремонтировано (ямочный ремонт) 40,2 тыс. кв.м покрытия на улично-дорожной сети Гомеля", - сообщил Федор Хохлов. Капитально обновлена проезжая часть по улицам Волотовской, Жарковского, Федюнинского, обустроена гостевая стоянка по переулку Спартака.

Предварительно, в текущем году запланировано отремонтировать 30,0 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия проезжих частей улиц с последующим нанесением дорожной разметки. Должно завершиться и переустройство асфальта проезжей части улиц Жукова, П.Бровки, Бочкина и др. В планах на этот год - ремонт дорожного полотна и покраска колесоотбойного бруса на 16 путепроводах Гомеля, ремонт остановочных пунктов, профилировка улиц в секторе индивидуальной жилой застройки.

Продолжится обновление асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях. В проект плана - графика комплексного благоустройства включено 35 дворов, текущего (ямочного) ремонта - 559 придомовых территорий. Работы начнутся сразу после выделения финансирования, заверили в ЖКХ.

Акция "Ваш вопрос Президенту" информагентства БЕЛТА прошла накануне "Большого разговора" 27-28 февраля. За два дня жители разных уголков страны отправили около 2 тыс. вопросов.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Гомельская область, жилье, ЖКХ, ремонт
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3904 BYN 2.388 BYN 2.394 BYN
USD
2.1141 BYN 2.113 BYN 2.116 BYN
RUB
3.2817 BYN 3.28 BYN 3.288 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

II Европейские игры: прыжки на батуте
Все видео

Фотоновости

Онлайн-конференция по работе с нарушениями антимонопольного законодательства прошла на сайте БЕЛТА
Все фото

Инфографика

СП "Газовик-Сипаково" Сельхозпредприятие "Газовик-Сипаково" находится в Шкловском районе Могилевской области.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку
Русый и Лавренков могут лишиться должностей из-за положения дел в сельском хозяйстве Могилевской области
Сотрудничество Беларуси и Греции имеет потенциал для выхода на качественно новый уровень - Лукашенко
Политика
Фото Палаты представителей Парламентарии Беларуси и Нидерландов обсудили в Минске перспективы "Хельсинки-2"
Беларусь заинтересована в привлечении стратегических инвесторов из Республики Корея
Беларусь и Испания готовятся к проведению заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
Экономика
Фото из архива Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП
МАРТ рассказал о возможных корректировках антимонопольного законодательства
МАРТ рассматривает обращение о возможной недобросовестной конкуренции в соцсетях
Происшествия
Фото УМЧС по Брестской области Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ
Житель Мостовского района утонул во время рыбалки на Немане
В Гомеле нетрезвый водитель сбил девушку на переходе и скрылся
Общество
Геннадий Трубило. Фото из архива В Беларуси определят порядок проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг
Беларусь и Азербайджан усовершенствуют систему обмена информацией в сфере миграции
Беларусь планирует серьезно нарастить экспорт фармпродукции в Узбекистан
Спорт
Фото из VK-аккаунта JUDOBELARUS.COM Белорусские дзюдоисты выиграли 5 наград на юниорском КЕ в Греции
Белорусские пауэрлифтеры завоевали 22 награды на домашнем КЕ в Ошмянах
УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года по футболу
Технологии
В этом году исполняется 30 лет кабельному телевидению Беларуси
Telegram разрешил удалять личную переписку у себя и собеседника
Резидент ПВТ получил престижную международную награду в продуктовом дизайне
Культура
Фото посольства Беларуси в Украине Анатолий Ярмоленко стал в Украине лауреатом премии "Человек года - 2018"
В числе зрителей Большого театра Беларуси 30% - иностранцы
Интерактивный макет Кревского замка презентовали в Национальном историческом музее
В мире
Фото Associated Press ЕС завершил подготовку к возможному Brexit без сделки
Число жертв наводнения в Иране возросло до 17
В Иране из-за наводнения погибли 11 человек
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта
Найдены останки древнего морского существа со щупальцами вокруг рта
Умер фронтмэн Walker Brothers Скотт Уокер
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
500 тысяч километров судьбы
Место за штурвалом никому не уступлю!
Хоть поверьте, хоть проверьте...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия