Около 200 участников из 7 стран соберет дилерская конференция в ОАО "Гомсельмаш"

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дилерская конференция соберет в ОАО "Гомсельмаш" участников из семи стран 26-27 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Анна Ковалева.

Участие в форуме примут около 200 человек - представители дилерских центров, партнеры из Беларуси, России, Казахстана, Украины, Польши, Молдовы, ОАЭ. Ожидается, что конференцию посетят и представители Министерства промышленности Беларуси, местной власти, АО "Росагролизинг", ОАО "Банк развития Республики Беларусь", ОАО "Промагролизинг", БРУПЭИС "Белэксимгарант" и др.

Во время конференции планируется подведение итогов работы дилерских сетей, определение дилеров, достигших лучших показателей. Кроме переговоров и торжественного награждения лучших в программе конференции предполагаются выступления арт-группы "Беларусы" и творческих коллективов Дворца культуры "Гомсельмаш". В планах также посещение музея предприятия, постоянно действующей выставки техники, экспериментального производства НТЦК, производственных площадок ОАО "ГЗЛиН" и других подразделений.

По итогам двухдневного форума будет подготовлен меморандум.-0-