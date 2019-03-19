Около 200 участников соберет в Гомеле областной турнир по робототехнике

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Третий областной турнир по робототехнике Roboquest пройдет в Гомеле 28 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре технического творчества детей и молодежи.

Мероприятие является частью регионального этапа республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди школьников JuniorSkills Belarus в компетенции "Мобильная робототехника".

Площадкой, где пройдут соревнования, выбран областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике. Ожидается, что участниками турнира станут около 200 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Они представят учреждения дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования и т.д. из разных районов области.

Команды посоревнуются в двух категориях: Lego WeDo (возрастная группа 6-7 и 8-9 лет) и Lеgo EV3 (возрастные группы 10-13 лет и 14-17 лет). Победителей определят по результатам каждой дисциплины, абсолютных победителей - по сумме результатов в обеих дисциплинах. Им вручат дипломы, памятные призы.

Всем участникам и гостям организаторы обещают яркие впечатления и эмоции. Программой турнира также запланированы выставка робототехники, развлекательные и познавательные мероприятия и т.д.

Среди основных целей турнира - популяризация робототехники, реализация творческих способностей, научных и познавательных интересов детей и подростков.

Организаторами конкурса выступают главное управление образования Гомельского облисполкома и Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи.-0-