Около 200 участников соберет в Новогрудке "Принеманская лыжня"

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областные соревнования "Принеманская лыжня - 2021" соберут в Новогрудке около 200 участников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Традиционные областные соревнования 27 февраля примет спортивно-биатлонный комплекс "Селец" под Новогрудком.

"В этом году лыжня пройдет в новом формате. Участие в соревнованиях примут органы местной власти, в том числе команды районов области. В составе каждой команды - 10 участников. Общее количество соревнующихся составит около 200 человек", - рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома.

В этот раз решено отказаться от эстафетной гонки. Участникам дадут возможность проявить себя в индивидуальных гонках. Планируется четыре заезда. В первой категории будут соревноваться руководители - председатели областных, городских и районных исполкомов. Во втором заезде на старт выйдут заместители руководителей районных и горисполкомов, начальники структурных подразделений облисполкома, а также председатели городских и районных Советов депутатов. Организуют также женский заезд. Эти категории участников посоревнуются на дистанции в 1 км. Еще одна дистанция - протяженностью в 2 км - соберет мужчин-госслужащих.

Первый старт запланирован на 12.15. Во время соревнований будут работать торговые и ремесленные ряды.

"В Новогрудке создана отличная база для подготовки спортсменов и проведения соревнований. Инфраструктура спортивно-биатлонного комплекса "Селец" постоянно совершенствуется", - отметили в управлении спорта и туризма. Сейчас в распоряжении спортсменов современное стрельбище, трасса, на всем протяжении которой есть возможность установки оснежительного оборудования, а также другие необходимые объекты. Кроме того, прорабатывается вопрос удлинения трассы, возведения дополнительных раздевалок и сервисных помещений.-0-