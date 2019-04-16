Около 200 военнослужащих принимают участие в учении под Барановичами

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Батальонное тактическое учение механизированной бригады проходит на полигоне под Барановичами, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
"На 230-м общевойсковом полигоне 15-19 апреля под руководством командира соединения проходит батальонное тактическое учение с боевой стрельбой с 7-м отдельным гвардейским танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В учении принимают участие около 200 военнослужащих и более 60 единиц боевой техники", - проинформировали в ведомстве.
Основная цель учения - совершенствование и оценка уровня полевой выучки военнослужащих, их слаженности в действиях при выполнении задач по предназначению, воспитание высоких морально-боевых и волевых качеств. Одним из вопросов, отрабатываемых в ходе учения, является стрельба на большие дальности противотанковой управляемой ракетой.-0-
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